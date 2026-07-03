Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrradfahrer mit über 2 Promille unterwegs

Pforzheim (ots)

Ein erheblich alkoholisierter Radfahrer ist in der Nacht auf Freitag in Pforzheim von der Polizei kontrolliert worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 31-Jährige gegen 01:40 Uhr mit seinem Fahrrad die Zeppelinstraße als dieser von den Streifenbeamten einer Kontrolle unterzogen wurde. Bereits bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Er muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.

Promillegrenzwerte für Radfahrer und -fahrerinnen: Radfahrer/-innen, die mit 1,6 Promille und mehr auf dem Fahrrad unterwegs sind, begehen eine Straftat (siehe §§ 316 und 315c StGB). Neben einer Geldstrafe von mehreren hundert Euro, werden Punkte ins Verkehrszentralregister eingetragen. Außerdem ist eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) Pflicht. Sollte der Radfahrer oder -fahrerin bei der MPU durchfallen, droht ihm der Entzug seiner Fahrerlaubnis!

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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