Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Exhibitionist onaniert im Kurgarten

Freudenstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am späten Mittwochnachmittag im Kurgarten in Freudenstadt eine exhibitionistische Handlung vorgenommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen beobachtete gegen 16:45 Uhr eine Zeugin aus weiterer Entfernung, wie sich ein junger Mann auf einer Parkbank im Kurgarten entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Der Mann wird als etwa 18 bis 20 Jahre alt beschrieben. Er trug ein weißes T-Shirt, führte eine schwarze Umhängetasche mit sich und war mit einem grünen Fahrrad unterwegs.

Das Kriminalkommissariat Freudenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächte Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den gesuchten Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell