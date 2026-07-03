Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch in Freibadkiosk - Zeugen gesucht!

Mühlacker (ots)

In der Nacht auf Donnerstag sind Unbekannte in den Kiosk des Freibads in Mühlacker eingebrochen und haben Bargeld entwendet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter zwischen Mittwoch, 21:00 Uhr und Donnerstag, 07:30 Uhr, über ein Dachfenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Kiosks. Im Inneren machten sie sich gezielt an den Kassen zu schaffen. Hierbei wurde unter anderem eine Kassenschublade mit Bargeld entwendet.

Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Freibads gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell