Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Pforzheim und der Staatsanwaltschaft Tübingen - Zwei Tatverdächtige nach Auseinandersetzung vorläufig festgenommen

Altensteig (ots)

Nach einer Auseinandersetzung im Bereich einer Tankstelle in der Wilhelmstraße, bei welcher auch eine Schusswaffe verwendet wurde, nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest. Mehrere Personen wurden teils schwer verletzt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen!

Nach derzeitigem Stand teilten am 02.07.2026, kurz nach 22 Uhr, mehrere Anrufer dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Pforzheim mit, dass es im Bereich der Wilhelmstraße unter mehreren Personen zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Mutmaßlich sollen laut Zeugen Schussgeräusche zu hören gewesen sein. Der Ereignisort wurde umgehend von mehreren Funkstreifenbesatzungen angefahren, welche von einem Polizeihubschrauber unterstützt wurden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befanden sich mindestens sieben beteiligte Personen um 22 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle. Aus noch nicht geklärter Ursache gerieten diese in Streit. Mindestens eine Person wurde in der Folge von einem Fahrzeug erfasst und verletzt. Des Weiteren kam offenkundig eine Schusswaffe zum Einsatz. Hierbei wurden nach aktuellem Stand zwei Personen im Alter von 48 und 23 Jahren getroffen und schwer verletzt. Die 24- und 21-jährigen Tatverdächtigen flüchteten mit einem Pkw und wurden letztendlich im Bereich Calmbach angetroffen und widerstandslos vorläufig festgenommen.

Alle Beteiligten, darunter auch die beiden Tatverdächtigen, trugen im Zuge der Auseinandersetzung Verletzungen unterschiedlichen Grades davon. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Noch in der Nacht wurden umfangreiche Ermittlungen geführt. Am Tatort wurde eine Schusswaffe sichergestellt.

Unbeteiligte Dritte waren nach derzeitigen Erkenntnissen nicht involviert. Zwischen den Tatverdächtigen und den Geschädigten besteht eine Vorbeziehung.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Calw und der Staatsanwaltschaft Tübingen, insbesondere zu den genauen Tatabläufen und dem Motiv, dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und den Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186 4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Lukas Bleier, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Tübingen

Benjamin Koch, Pressesprecher des Polizeipräsidium Pforzheim

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