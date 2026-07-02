Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Pkw landet nach Unfall auf dem Dach

Calw (ots)

Ein Pkw-Lenker und sein Beifahrer zogen sich am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der B 463 leichte Verletzungen zu.

Der 62-jährige Toyota-Lenker fuhr am Dienstag gegen 16:30 Uhr auf der B 463 von Wildberg in Richtung Calw. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, wonach sein Fahrzeug mit einem im Grünstreifen befindlichen Baumstamm kollidierte. Nach dem Aufprall überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Der 62-Jährige und sein 35-jähriger Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt. Zur weiteren Abklärung wurden beide in eine Klinik verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der abschließenden Reinigung der Fahrbahn durch die Feuerwehr wurde die Fahrbahn einseitig gesperrt.

Patrick Bogner, Pressestelle

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