Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim: Live dabei - Ein Tag im Dauereinsatz mit dem Polizeipräsidium Pforzheim

Bild-Infos

Download

Pforzheim (ots)

Echtzeit-Einblicke in den Polizeialltag: Am Mittwoch, den 8. Juli 2026, nimmt Sie das Polizeipräsidium Pforzheim einen ganzen Tag lang virtuell mit auf Streife.

Von 06:00 bis 20:00 Uhr tickert die Pressestelle bei einem WhatsApp-Marathon live aus dem aktuellen Einsatzgeschehen im Zuständigkeitsbereich.

Bereits seit Juni vergangenen Jahres versorgt das Präsidium die Bürgerinnen und Bürger über den Messenger-Kanal regelmäßig mit Updates zu Kriminalitätslagen, Verkehrsmeldungen und spannenden Hintergrundinformationen. Am Aktionstag wird dieser Service nun zum digitalen Logbuch.

Ziel der Aktion: Transparenz auf Augenhöhe. Der Aktionstag zeigt, wie abwechslungsreich der Dienst ist - von der Streifenfahrt und Verkehrsunfallaufnahme über die Aufnahme von Diebstahlsdelikten bis hin zu Einsätzen bei Streitigkeiten oder Ruhestörungen. So nah dran waren Sie noch nie.

Wer hautnah miterleben möchte, wie dynamisch und abwechslungsreich der Dienst in den Landkreisen Enzkreis, Calw und Freudenstadt sowie dem Stadtkreis Pforzheim ist, kann den offiziellen Kanal ganz einfach kostenlos abonnieren: https://whatsapp.com/channel/0029VbAt4tA4o7qHyh6glJ2M

Mit diesem Live-Format setzt das Polizeipräsidium Pforzheim auf zeitgemäße, direkte Kommunikation. Die Aktion baut potentielle Barrieren zwischen Behörde und Bevölkerung weiter ab, lässt die Menschen in der Region hautnah miterleben, was vor ihrer Haustür passiert, und rückt den unermüdlichen Einsatz der Kolleginnen und Kollegen für die Sicherheit aller in den Mittelpunkt.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell