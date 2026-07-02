Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Einbruch in Freibadkiosk - Zeugen gesucht!

Neuenbürg (ots)

Das Ziel von Einbrechern waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Räumlichkeiten des Neuenbürger Freibadkiosks.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich die noch unbekannte Täterschaft über ein Fenster gewaltsamen Zutritt in den Kiosk. Zuvor hatten die Täter ein vor der Fensterscheibe befindliches Gitter abmontiert. Aus dem Innenraum wurde ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Der während des Einbruchs entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Neuenbürg bittet Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, um Meldung unter der Rufnummer 07082 7912-0.

Patrick Bogner, Pressestelle

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