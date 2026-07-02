PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294

Simmersfeld (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim - Außenstelle Freudenstadt - haben am Mittwoch Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294 bei Simmersfeld durchgeführt.

Auf Höhe des Windparks wurden in der Zeit von 8:30 Uhr bis 15:30 Uhr über 1000 Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren 23 Pkw, 6 Lkw und ein KOM mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die jeweiligen Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Ein Pkw-Lenker fuhr statt der erlaubten 100 km/h mit 177 km/h. Ihm droht ein Fahrverbot.

Nach wie vor ist Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen bei schwerwiegenden Verkehrsunfällen. Zur konsequenten Erhöhung der Verkehrssicherheit werden entsprechende Kontrollen fortgeführt.

Tipps rund um die Verkehrssicherheit erhalten Sie unter folgendem Link: www.gib-acht-im-Verkehr.de

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren