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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Rücknahme der Vermisstenfahndung vom 01.07.2026: "Vermisstenfahndung nach einem 12-jährigem Mädchen - Polizei bittet um Mithilfe"

Mühlacker (ots)

Das seit Montag 29.06.2026 vermisste 12-jährige Mädchen, konnte wohlbehalten aufgegriffen werden.

Alle Medien, die diese Fahndung und die Fotos der Vermissten veröffentlicht haben, werden gebeten diese zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Wir bedanken uns für die Mithilfe!

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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