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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pkw landet bei Verkehrsunfall auf Dach

Pforzheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen ist es am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 562 bei Pforzheim gekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr gegen 7:40 Uhr eine 77-jährige Nissan-Fahrerin von Pforzheim in Richtung Büchenbronn. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Seat, der von einer 36-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Zusammenstoß überschlug sich der Nissan und kam auf dem Dach zum Liegen. Der entstandene Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die beiden Fahrzeugführerinnen sowie der Beifahrer im Nissan wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn rund eine Stunde voll gesperrt werden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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