Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Küchenbrand in Einfamilienhaus

Horb am Neckar (ots)

Ein Küchenbrand im Stadtteil Mühlen hat am Samstagmittag einen Sachschaden von etwa 100.000EUR verursacht. Personen sind nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden.

Gegen 12:10 Uhr brach das Feuer im Erdgeschoss des Einfamilienhauses im Bereich der Küche aus. Als mutmaßliche Brandursache gilt nach aktuellem Ermittlungsstand eine fehlerhafte Bedienung des Herdes. Die Bewohner bemerkten den aufsteigenden Rauch und alarmierten die Einsatzkräfte.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits eigenständig verlassen. Zu diesem Zeitpunkt war von außen zunächst nur eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich vollständig löschen.

Benedikt Sengle, Pressestelle

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