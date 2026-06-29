Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Sexuelle Belästigungen im Freibad

Bad Liebenzell (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es im Freibad Bad Liebenzell zu zwei Vorfällen gekommen, bei denen weibliche Badegäste unsittlich berührt wurden.

Gegen 15:35 Uhr wurde die Polizei verständigt, da ein 37-jähriger Mann in einem Schwimmbecken zwei Frauen oberhalb der Kleidung im Intimbereich berührt hat. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,6 Promille. Da der 37-Jährige während der Maßnahmen zunehmend aggressiver wurde, mussten ihm Handschließen angelegt werden. Auf dem Weg zum Fahrzeug kam es zu mehreren Angriffen gegen die eingesetzten Polizeibeamten, welche verhindert werden konnten. Ebenso wurden sie beleidigt. Da der Mann auf dem Polizeirevier versuchte sich selbst zu verletzen, wurde er in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Bei einem weiteren Vorfall, gegen 17:10 Uhr, belästigte ein Jugendlicher zwei Mädchen, indem er sie mutmaßlich am Gesäß berührte. Er wurde nach der Aufnahme der Anzeige an einen erwachsenen Angehörigen übergeben und aus dem Schwimmbad geleitet.

In beiden Fällen dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch an.

Melanie Konrad, Pressestelle

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