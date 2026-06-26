Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF/CW) Eutingen

Bad Wildbad - Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck: Zeugen gesucht!

Pforzheim / Calw (ots)

Gleich zwei Seniorinnen sind am Donnerstag Opfer von Telefonbetrügern geworden. In beiden Fällen haben sich die Täter als Amtsträger ausgegeben und Schmuck in noch nicht bekannter Schadenshöhe erbeutet.

Nach aktuellen Erkenntnissen erhielt eine über 60-jährige Frau gegen 11:30 Uhr einen Anruf einer unbekannten Nummer auf ihrem Festnetztelefon. Der Anrufer gab sich in Täuschungsabsicht als Polizeibeamter aus und gaukelte vor, dass eine Straftat zu ihrem Nachteil bevorstehe und ihre Wertgegenstände im Haus nicht geschützt seien.

Im Glauben an die Geschichte gewährte die Geschädigte gegen 12:00 Uhr einer zuvor angekündigten Komplizin Zutritt zu ihrer Wohnung in der Haydnstraße.

Als der Schmuck auf dem Wohnzimmertisch lag, nutzte die Täterin einen günstigen Moment, nahm den Schmuck an sich und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Abholerin in Eutingen wird wie folgt beschrieben: circa 20 Jahre alt, bekleidet mit einer weißen Hose, einem schwarzen T-Shirt und einer weißen Baseball-Cap.

Ein fast identischer Fall spielte sich gegen 10:00 Uhr in Bad Wildbad ab.

Hier wurde eine lebensältere Seniorin auf ihrem Festnetztelefon von einem Mann kontaktiert, der sich ebenfalls als Polizeibeamter ausgab. Auch hier wurde vorgetäuscht, dass Einbrecher es auf ihr Hab und Gut abgesehen haben könnten und ihre Wertsachen im Haus nicht ausreichend gesichert seien.

Zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr kam schließlich eine Abholerin zur Wohnanschrift in der Goethestraße. Diese packte den auf dem Tisch präsentierten Schmuck in eine Schmuckschatulle und gab vor, die Gegenstände im Fahrzeug überprüfen zu müssen. Als die Geschädigte nach einiger Zeit misstrauisch wurde, da kein Fahrzeug vor dem Haus stand, wählte sie den Notruf. Die Abholerin in Bad Wildbad wird wie folgt beschrieben: schlanke Statur, kurze, dunkelblonde Haare, bekleidet mit einer hellblauen Jeans.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Die Polizei gibt aus diesem aktuellen Anlass erneut Tipps, wie Sie sich vor Telefonbetrügern schützen können:

- Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Nutzen Sie nicht die Rückruftaste, um die Identität des Anrufers zu prüfen. - Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. - Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie die Polizei. - Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig.

Weitere Informationen erhalten Sie über den Link: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/schockanrufe-panikmache-am-telefon-legen-sie-sofort-auf/

Benedikt Sengle, Pressestelle

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