PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Radlader von ehemaligem Gartenschaugelände entwendet: Zeugen gesucht!

Baiersbronn (ots)

Entwendet worden ist ein Radlader eines Gartenbaubetriebs im Zeitraum Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Mittwoch, 14:00 Uhr, bis Donnerstag, 09:00 Uhr, einen verschlossenen Radlader, der auf dem ehemaligen Gartenschaugelände in Baiersbronn abgestellt war. Das Fahrzeug befand sich im Uferweg im Nahbereich des Sportplatzes.

Der Wert des entwendeten Radladers wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im aufgeführten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 07441 536310 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 11:14

    POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Schockanruf führt zur Übergabe von Bargeld - Zeugenaufruf

    Freudenstadt (ots) - Mit der Masche eines sogenannten Schockanrufs haben unbekannte Täter am Donnerstag einen Senior um mehrere tausend Euro betrogen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erhielt der 69-Jährige gegen 11:30 Uhr einen Anruf einer Frau, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Sie behauptete, die Enkelin des Mannes habe einen tödlichen Verkehrsunfall ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 13:56

    POL-Pforzheim: (CW) Calw - Schockanruf erfolgreich - Polizei bittet um Zeugen

    Calw (ots) - Eine 86-jährige Frau aus Calw ist am Mittwoch Opfer eines Schockanrufs geworden und hat hierbei einen hohen Geldbetrag an einen unbekannten Abholer übergeben. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen meldete sich zunächst eine unbekannte Anruferin bei der Seniorin und gab sich als Krankenschwester aus. Diese behauptete, die Tochter der Geschädigten habe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren