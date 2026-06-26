Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Radlader von ehemaligem Gartenschaugelände entwendet: Zeugen gesucht!

Baiersbronn (ots)

Entwendet worden ist ein Radlader eines Gartenbaubetriebs im Zeitraum Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Mittwoch, 14:00 Uhr, bis Donnerstag, 09:00 Uhr, einen verschlossenen Radlader, der auf dem ehemaligen Gartenschaugelände in Baiersbronn abgestellt war. Das Fahrzeug befand sich im Uferweg im Nahbereich des Sportplatzes.

Der Wert des entwendeten Radladers wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im aufgeführten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 07441 536310 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

Benedikt Sengle, Pressestelle

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