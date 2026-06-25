Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Schockanruf erfolgreich - Polizei bittet um Zeugen

Calw (ots)

Eine 86-jährige Frau aus Calw ist am Mittwoch Opfer eines Schockanrufs geworden und hat hierbei einen hohen Geldbetrag an einen unbekannten Abholer übergeben.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen meldete sich zunächst eine unbekannte Anruferin bei der Seniorin und gab sich als Krankenschwester aus. Diese behauptete, die Tochter der Geschädigten habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Im weiteren Verlauf wurde das Gespräch an die vermeintliche Tochter übergeben, welche weinend von dem Unfall und ihren Verletzungen berichtete. Die Betrüger forderten eine hohe Geldsumme, um die medizinische Behandlung der Tochter zu finanzieren und eine drohende Inhaftierung abzuwenden. In der Folge übergab die Seniorin gegen 15:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift im Meisterbergweg, im Calwer Stadtteil Alzenberg, Bargeld in Höhe von 16.000 Euro an einen angekündigten Abholer. Dieser nahm das Geld entgegen und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der Abholer wird als etwa 20 Jahre alter, circa 170 Zentimeter großer und schlanker Mann mit dunklen Haaren beschrieben. Er sprach nach Angaben der Geschädigten kein Deutsch und kommunizierte ausschließlich auf Russisch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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