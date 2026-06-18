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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Vorfahrt missachtet: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ötisheim (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde, ist es am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 1132 gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 24-jährige Motorradfahrer gegen 15:00 Uhr von Mühlacker in Fahrtrichtung Ötisheim. Eine 44-jährige Fahrerin eines Citroen befuhr die Max-Eyth-Straße und beabsichtigte, nach links auf die Landesstraße einzubiegen. Mutmaßlich übersah sie hierbei den bevorrechtigten, von links kommenden, KTM-Fahrer. Es kam zur Kollision, in deren Folge der 24-Jährige schwer verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Landesstraße voll gesperrt werden.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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