Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Mann von mehreren Personen attackiert - Polizei sucht Zeugen

Calw (ots)

Am Sonntagabend ist es gegen 18:45 Uhr im Bereich eines Schnellimbisses in der Stuttgarter Straße in Calw zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 52-jährigen Mann und einer Gruppe von mehreren unbekannten männlichen Personen gekommen.

Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation, sodass der 52-Jährige von der Personengruppe körperlich angegriffen und geschlagen wurde. Der Mann musste im Anschluss zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es den Tatverdächtigen, unerkannt zu entkommen.

Die Täter können bislang nur teilweise beschrieben werden. Eine Person wird als etwa 1,80 Meter groß, mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Diese Person soll einen schwarzen Zipper, eine dunkle Jogginghose sowie eine schwarze Kappe getragen haben. Eine weitere Person war nach Angaben des Geschädigten etwa zehn Zentimeter kleiner und trug einen hellblauen Zipper. Ein dritter Tatverdächtiger soll ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose getragen haben und dunkle, frisch geschnittene Haare gehabt haben.

Die weiteren Beteiligten konnten bislang nicht näher beschrieben werden.

Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Calw geführt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich des Schnellimbisses machen können, sich unter der Telefonnummer 07051 161-3511 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

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