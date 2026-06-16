Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Freudenstadt (ots)

Eine Polizeistreife hat in der vergangenen Nacht einen deutlich alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Gegen Mitternacht fiel den Beamten auf der Stuttgarter Straße ein Suzuki auf, dessen Fahrweise Anlass für eine Kontrolle gab. Die auffälligen Fahrbewegungen ließen den Verdacht auf eine alkoholische Beeinflussung des Fahrers zu.

Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 28-jährigen Fahrer einen Wert von 2,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt.

Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Alkohol am Steuer erhebliche Gefahren für alle Verkehrsteilnehmer mit sich bringt.

Alexander Uhr, Pressestelle

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