POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Traktorfahrer übersieht E-Scooter-Fahrerin
Knittlingen (ots)
Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ist es am Montagnachmittag gekommen.
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 54-jähriger Traktorfahrer gegen 15:05 Uhr den Schießmauerweg in nördlicher Richtung. An einem Abzweig übersah er eine 21-Jährige auf einem E-Scooter, die von rechts kam. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.
Melanie Konrad, Pressestelle
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