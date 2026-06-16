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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Traktorfahrer übersieht E-Scooter-Fahrerin

Knittlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ist es am Montagnachmittag gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 54-jähriger Traktorfahrer gegen 15:05 Uhr den Schießmauerweg in nördlicher Richtung. An einem Abzweig übersah er eine 21-Jährige auf einem E-Scooter, die von rechts kam. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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