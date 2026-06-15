Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Neuer Modus Operandi bei Trickdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Neuenbürg (ots)

Zu einem Trickdiebstahl ist es am vergangenen Donnerstag in Neuenbürg gekommen, bei dem die Täter einen neuen Modus Operandi anwendeten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entdeckte ein geschädigtes Ehepaar in einer regionalen Zeitung eine Annonce mit dem Titel "Frau Schäfer sucht ...". In dieser wurde der Ankauf von Porzellan, Trachten, Abendgarderobe, Teppichen und Pelzen beworben. Die Geschädigten nahmen daraufhin telefonisch Kontakt unter der angegebenen Rufnummer auf.

Am 11.06.2026 gegen 11:30 Uhr erschienen eine männliche Person sowie ein Kind bei dem Ehepaar und gaben sich als Kaufinteressenten aus. Im weiteren Verlauf zeigten sich die Unbekannten insbesondere an Kleidungsstücken und Teppichen interessiert. Anschließend richtete sich ihr Interesse gezielt auf Schmuck und Goldbestände der Geschädigten, welche diese auf dem Esstisch ausgelegt hatten.

Während des Aufenthalts erschien ein Bekannter der Geschädigten, woraufhin die beiden Unbekannten die Wohnung verließen und ankündigten, in etwa einer Stunde zurückzukehren. Kurz darauf stellten die Eheleute fest, dass die zuvor auf dem Tisch ausgelegten Wertgegenstände entwendet worden waren. Auf dem Esstisch verblieben 1.200 Euro, die die Täter zurückließen.

Im Anschluss kam es mehrfach zu telefonischem Kontakt zwischen den Geschädigten und den Tatverdächtigen. Dabei gaben diese an, die entwendeten Gegenstände in einigen Tagen zurückzubringen.

Der entstandene Schaden durch das entwendete Diebesgut beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

1. Person: - männlich, 50-55 Jahre - ca. 170 cm groß - sehr kräftige Statur - südländisches Erscheinungsbild - leichter Akzent 2. Person: - männlich, 10-14 Jahre - ca. 140 cm groß - kräftige Statur - ohne Akzent

Das Polizeirevier Neuenbürg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu den gesuchten Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 07082 7912-0 zu melden.

Anna Schwalbe, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell