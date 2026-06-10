Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizei sucht Zeugen nach Handtaschenraub

Pforzheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Dienstagabend einer Seniorin die Handtasche geraubt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen lief die 83-jährige Frau gegen 23.00 Uhr auf dem Häldenweg in Richtung Schellingstraße. Der noch unbekannte Täter näherte sich von hinten, hielt der Seniorin den Mund zu und entriss ihr die Handtasche. Beim Versuch sich zu wehren, fiel die Frau zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. In der Handtasche befanden sich persönliche Gegenstände sowie ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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