POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zigarettenautomatenaufbruch - Polizei sucht Zeugen
Pforzheim (ots)
Unbekannte haben einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und das Bargeld sowie das Rauchgut daraus entwendet.
Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hebelten die Täter den in der Landsberger Straße aufgestellten Automaten, im bislang unbekannten Tatzeitraum gewaltsam auf. Im Anschluss entnahmen sie das Diebesgut und flüchteten unerkannt.
Die Höhe des entstandenen Sach- sowie Diebstahlsschaden ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 423-8000 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.
Carmela Rinaldo, Pressestelle
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