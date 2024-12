POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - "Falsche Polizeibeamte" schlagen erneut zu: Frau wird Opfer von Betrügern - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstagnacht und Montagmorgen in einen Rohbau in Pforzheimer Brötzingen eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Täter im Zeitraum zwischen Samstagnacht 00:00 Uhr und Montagmorgen 06:00 Uhr eine Tür eines in der Auguste-Viala-Straße befindlichen Rohbaus auf. In der Folge entwendeten sie im Inneren diverse Werkzeuge und gingen in ...

