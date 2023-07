Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler

Waldachtal - Einbrüche in Firmen - Zeugen gesucht

Pfalzgrafenweiler / Waldachtal (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in Firmen in Pfalzgrafenweiler und in Waldachtal eingedrungen.

In den ersten Betrieb in Pfalzgrafenweiler gelangten die Täter gewaltsam, zwischen 18:30 Uhr und 06:30 Uhr, über ein Fenster in das Gebäude in der Siemensstraße. Im Inneren wurden das Büro betreten und nach Diebesgut durchsucht. Ob aus diesem Objekt etwas entwendet wurde, bedarf weitere Ermittlungen.

In einer Firma im Schlattweg im Waldachtaler Ortsteil Salzstetten wurden ebenfalls die Büroräumlichkeiten durchsucht, nachdem die Täter kurz nach Mitternacht über ein Fenster in das Objekt gelangten. Offenbar wurde hier keine Beute gemacht.

Der hierbei entstandene genaue Gesamtsachschaden ist noch unbekannt.

Ob aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe dieselben Täter für die Einbrüche verantwortlich sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Polizeiposten in Pfalzgrafenweiler hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 07451 960 beim Polizeirevier in Horb zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

