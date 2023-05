Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Verkaufsräumlichkeiten: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Unbekannt Täterschaft hat sich durch das Einschlagen einer Glasscheibe unerlaubt Zugriff auf Schaufensterauslagen eines Geschäftes verschafft. Durch einen Zeugen wurde am Montag um 03:23 Uhr eine beschädigte Scheibe an einem Ladengeschäft in der Straße Am Waisenhausplatz mitgeteilt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten der oder die Täter durch das Einschlagen der Scheibe an einem dortigen Ladengeschäft an die im Schaufenster ausgestellte Ware. Sie entwendeten mehrere Gegenstände deren Gesamtwert circa 1.500 Euro beträgt. Des Weiteren entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Hinweisgeber zum Einbruch, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im betroffenen Bereich werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Yvonne Schwarz-Tron, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell