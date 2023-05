Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Motorradkontrollen auf Kreisstraße 4510 - Bürger zeigen Verständnis für polizeiliche Maßnahmen

Illingen (ots)

Nach Hinweisen auf vermehrt gefährdendes Verhalten durch und für Kraftradfahrer hat der Verkehrsdienst Pforzheim am Sonntagmittag über ein Duzend Motorräder und ihre Fahrer überprüft. In den allermeisten Fällen stießen die Hinweise und Gespräche auf positive Resonanz.

Zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr wurden 14 Fahrerinnen und Fahrer zwischen Illingen und Schützingen von der Verkehrspolizei überprüft, hierbei unter anderem auf die Gefährlichkeit bestimmter Fahrmanöver hingewiesen und hinsichtlich ihrer Fahrweise sensibilisiert. Beanstandet wurden unter anderem nicht vorhandene Sicherheitsbestimmungen. In einem Fall führte die Kontrolle zum Erlöschen der Betriebserlaubnis eines Kraftrads.

Mit Unterstützungskräften des Polizeipräsidiums Einsatz hat das Polizeirevier Mühlacker am Montag die Kontrollen fortgesetzt und neben einer geringen Anzahl an Ordnungswidrigkeiten erneut auf die Gefahren an der kurvenreichen Örtlichkeit aufmerksam gemacht.

