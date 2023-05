POL-Pforzheim: (CW) Egenhausen - Mann entblößt sich - Polizei bitte um Zeugenhinweise

Wiernsheim (ots) - Mit schweren Verletzungen ist am frühen Sonntagmorgen eine 25 Jahre alte Frau nach einem Unfall in Iptingen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Daimler Benz einen Feldweg in der Verlängerung der Straße "Im Täle" in Richtung ...

