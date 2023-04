Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Reizstoff an Schule versprüht - Zwei Personen müssen von Rettungsdienst untersucht werden

Pforzheim (ots)

An einer Schule in Pforzheim ist am Mittwochmittag Reizstoff versprüht worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versprühte ein noch unbekannter Täter an einer Schule in der Bleichstraße in Pforzheim gegen 12 Uhr offenbar einen Reizstoff im Flur vor dem Sekretariat des zweiten Obergeschosses. Zu diesem Zeitpunkt herrschte gerade noch Pause. Durch die Lehrerschaft wurden umgehend sämtliche Fenster des Stockwerkes geöffnet und die noch auf der Ebene befindlichen Schüler in den Pausenhof geführt. Zwei Personen klagten über Reizhusten und wurden durch Kräfte des Rettungsdienstes vor Ort behandelt. Eine stationäre Aufnahme war nicht erforderlich. Durch die Feuerwehr Pforzheim wurden Messungen im betroffenen Bereich durchgeführt, welche jedoch keine nennenswerte Belastung ergab. Dennoch wurde der noch anstehende Unterricht für die Klassen des Stockwerkes ausgesetzt. Das Abitur, welches in den anderen Bereichen des Gebäudes stattfand, konnte fortgesetzt werden. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Pforzheim-Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Christian Koch, Pressestelle

