POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - Fahrzeug überschlägt sich und stürzt Abhang hinunter; Rettungshubschrauber im Einsatz

Neuenbürg (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr ereignete sich in der Wildbader Straße in Neuenbürg ein Unfall in welchen insgesamt drei Fahrzeuge involviert waren. Der 37-jährige Lenker eines VW Caddy befuhr die B 294 / Wildbader Straße aus Richtung Bad Wildbad kommend und fuhr hierbei vermutlich aus Unachtsamkeit gegen ein am Fahrbahnrand geparkten VW ...

mehr