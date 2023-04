Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert mit Auto unterwegs; Führerschein weg

Pforzheim (ots)

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat am Samstagmittag ein Autofahrer in Pforzheim, der nun seinen Führerschein hat abgeben müssen.

Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord kontrollierten am Samstag um 13:25 Uhr in der Zähringerallee einen 53-jährigen Fahrer eines Fords. Nachdem die Polizisten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Fahrer feststellten, führten sie einen Atemalkoholvortest bei dem Mann durch, dieser ergab einen Wert von etwa 2,6 Promille. Der Mann musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Den Führerschein behielten die Beamten direkt ein. Ferner erwartet ihn eine Strafanzeige.

