POL-Pforzheim: (CW) Simmozheim - Alkoholisiert auf Feldweg verunglückt - drei Verletzte

Simmozheim (ots)

Um eine schwerverletzte Frau und zwei leichtverletzte Männer hat sich der Rettungsdienst am frühen Donnerstagmorgen nach einem Verkehrsunfall im Bereich "Hörnle" / Gaisberg gekümmert.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 23-Jähriger, gegen 01:15 Uhr, einen für Kraftfahrzeuge gesperrten Feldweg im Bereich des Naturschutzgebiets "Hörnle und Geißberg". In der Folge kommt der Fahrer mit seinem Toyota vom Weg ab, prallt gegen einen Baum und wird wieder auf den Waldweg abgewiesen. Im Anschluss an den Unfall konnten sowohl der Fahrer als auch seine beiden Mitinsassen, ein 24 Jahre alter Mann und eine ebenso alte Frau, selbstständig das Fahrzeug verlassen und einen Notruf absetzen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Noch vor Ort werden Ausfallerscheinungen beim Fahrer bemerkt. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

