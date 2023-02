Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken auf E-Scooter unterwegs: Strafen drohen

Pforzheim (ots)

Mit über zwei Promille auf einem E-Scooter unterwegs gewesen ist eine 21-jährige Frau am frühen Donnerstagmorgen im Bereich des Waisenhausplatzes.

Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord fiel am Donnerstagmorgen um 03:15 Uhr eine E-Scooterfahrerin auf, welche in Schlangenlinien auf der Fahrbahn im Bereich des Waisenhausplatzes unterwegs war. Die 21-jährige Frau wurde in der Folge einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten Zeichen einer Alkoholisierung bei der Frau fest. Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von über zwei Promille. Die Fahrerin musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Ferner erwartet die Frau eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Das Polizeipräsidium Pforzheim weist darauf hin, dass auch für E-Scooter, für welche kein Führerschein benötigt wird, dieselben Verkehrsregeln wie für Kfz-Lenker gelten. So müssen Fahrer von E-Scootern, wie andere Fahrzeugführer auch die Verkehrsregeln einhalten, beispielsweise an roten Ampel halten. Ebenso gelten dieselben Promillewerte wie bei Autofahrern. Bereits ab einem Wert von 0,3 Promille können somit Sanktionen drohen. Für Personen, die sich in der Probezeit befinden gilt die 0,0 Promillegrenze. Unter folgendem Link gibt es im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "Gib acht im Verkehr" weitere Hinweise zum Thema: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/kampagnen/rideitright/

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell