POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch und Einbruchsversuch in Ladengeschäfte - Zeugenhinweise erbeten

Mühlacker (ots)

Unbekannte schlugen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Schaufensterscheibe eines Geschäfts ein und entwendeten mehrere Mobiltelefone. Beim Versuch, in ein nahegelegenes Schmuckgeschäft einzudringen, scheiterten die Täter jedoch.

Nach derzeitigem Sachstand zerstörte die Täterschaft gewaltsam die Scheibe des in der Bahnhofstraße gelegenen Ladengeschäfts und gelangte so an die Auslage mit den Mobiltelefonen. Der Diebstahlsschaden wird auf rund 2.200 Euro geschätzt. Der Sachschaden auf etwa 3.500 Euro.

Ein ebenfalls in der Bahnhofstraße gelegenes Schmuckgeschäft wurde in derselben Nacht ebenso von unbekannter Täterschaft heimgesucht. Hier wurde ein mitgebrachter Schachtdeckel gegen die Scheibe geworfen, welche hierdurch zwar beschädigt wurde, aber nicht zu Bruch ging. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

