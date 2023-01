Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Diebstahl einer Rüttelplatte

Straubenhardt (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen hat ein Unbekannter eine Baumaschine aus einem gesicherten Bereich einer Baustelle in der Straße Am Hasenstock entwendet.

Nach derzeitigem Stand drang der Täter zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag, 7:30 Uhr in den Baustellenbereich, der durch Bauzäune gesichert ist, ein. Dort entwendete er eine etwa 200 Kilogramm schwere, grau-rote Rüttelplatte der Marke Swepac mit einem Wert im vierstelligen Eurobereich.

Ferner brach er einen verschlossenen Baucontainer auf. Ob aus diesem etwas entwendet wurde ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Sachbearbeitung wurde durch den Polizeiposten Straubenhardt übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07082 7912-0 beim Polizeirevier Neuenbürg zu melden.

