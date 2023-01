Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall: Führerschein weg

Freudenstadt (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat am Samstagabend ein 64-jähriger Pkw-Lenker nachdem er betrunken in der Karl-Von-Hahn-Straße frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert ist.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der Mann mit seinem Toyota die Karl-Von-Hahn-Straße aus Richtung des Krankenhauses. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden BMW eines 48-Jährigen frontal kollidierte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen für eine Alkoholisierung bei dem 64-Jährigen fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von etwa 2,2 Promille. Der Mann musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Die Polizei behielt den Führerschein des Fahrers ein. Diesen erwartet zudem eine Strafanzeige. Der entstandene Sachschaden beträgt in etwa 30.000 Euro.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell