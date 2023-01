Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Illingen, B10/K4507 - Verkehrsunfall mit drei Verletzten nach Vorfahrtsverletzung

Illingen-Enzkreis (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 10 Uhr, wollte ein 57-jähriger Fahrer eines Ford Focus von Roßwag kommend die B10 in Richtung Illingen überqueren. Hierbei übersah er einen auf der Bundesstraße in Richtung Illinger Eck fahrenden Opel Meriva, der Vorfahrt hatte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, hierbei überschlug sich der Opel und blieb auf dem Dach liegen. Der 72 Jahre alte Fahrer des Opel wurde schwerverletzt in ein örtliches Krankenhaus verbracht, seine 62-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls schwerverletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Lebensgefahr besteht nicht. Der verletzte Unfallverursacher wurde auch in ein Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auch ca.19.000 Euro. Die B10 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme in beiden Richtungen bis 11:10 Uhr voll gesperrt. Neben dem Rettungshubschrauber waren drei Rettungsfahrzeuge, die Feuerwehr Illingen mit zwei Fahrzeugen und die Polizei im Einsatz.

Regina Wolfinger

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell