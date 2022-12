Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Nach Öffentlichkeitsfahndung: Einsatzkräfte nehmen Tatverdächtigen fest - 36-Jähriger in Untersuchungshaft - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 30.11.2022, 11:47 Uhr

Freudenstadt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Nach dem versuchten Tötungsdelikt Ende September in einer Hotelbar in Freudenstadt haben Polizeibeamte am Donnerstag, 01.12.2022, den mutmaßlichen Täter festgenommen.

Der entscheidende Hinweis auf den bis dahin unbekannten Tatverdächtigen ging nach Veröffentlichung der Fahndung über Medien bei der Polizei ein. Weitere Ermittlungen des Kriminalkommissariats Freudenstadt führten sodann zur Identifizierung eines 36-Jährigen, den die Beamten daraufhin in einem Hotel in Reutlingen festnahmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde der dringend Tatverdächtige in der Folge dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Rottweil vorgeführt, welcher Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Der Mann mit georgischer Staatsangehörigkeit befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die genaueren Hintergründe des Vorfalls sind weiterhin Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Medienvertreter werden gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial aus dem Bestand zu nehmen.

Polizeihauptkommissar Weber, Polizeipräsidium Pforzheim

Staatsanwältin Martina, Staatsanwaltschaft Rottweil

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell