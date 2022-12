Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (ZAK/CW) Hechingen/Nagold - Vermisste Frau wohlbehalten aufgefunden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 30.11.2022, 17:54 Uhr

Hechingen/Nagold (ots)

Die seit Sonntag aus Hechingen vermisste 61-Jährige, nach der die Polizei auch öffentlich gefahndet hatte, ist wohlbehalten aufgefunden worden. Wie berichtet, hatte die Frau entgegen ihren sonstigen Gewohnheiten ihr persönliches Lebensumfeld verlassen, wonach zu befürchten war, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Nach einem Zeugenhinweis konnte die Vermisste am Donnerstagmorgen in Hechingen von der Polizei angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Medienvertreter werden gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial aus dem Bestand zu nehmen.

Frank Weber, Pressestelle

