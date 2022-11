Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Hinweis auf eine größere Schlägerei

Pforzheim (ots)

Am Freitagabend (11.11.2022) gegen 21.45 Uhr wurde durch Zeugen mitgeteilt, dass sich am Schloßberg in Pforzheim mehrere Personen schlagen würden. Hierbei fänden auch Schlagwerkzeuge Verwendung. Die eintreffenden Besatzungen konnten keine Auseinandersetzung ausmachen. Die Personengruppe sei in Richtung Süden weg gerannt. Zuvor habe die Gruppe an einem geparkten Roller randaliert, der dabei umfiel.

Mehrere Funkstreifenwagen waren an der Fahndung nach der Personengruppe eingesetzt. Über Verletzte sind keine Erkenntnisse bekannt geworden.

Zeugen, die Angaben zu der Personengruppe machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231 186-3211 in Verbindung zu setzen.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

