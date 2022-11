Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - 28-jährige Fußgängerin nach Unfall mit Pkw schwer verletzt

Horb am Neckar (ots)

Eine 28 Jahre alter Fußgängerin wurde am Donnerstagmorgen in Horb von einem Pkw erfasst und musste aufgrund der Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die 28-Jährige war gegen 06:10 Uhr auf der Christophorusbrücke in Richtung Busbahnhof unterwegs. An der Kreuzung zur Dammstraße querte sie diese. Zeitgleich bog von der Straße Bahnhofplatz kommend, eine 54-jähriger Renault-Fahrerin nach links in die Dammstraße ein. Nach bisherigem Kenntnisstand des Verkehrskommissariats Pforzheim -Außenstelle Freudenstadt- war die Fahrerin offenbar so von entgegenkommenden Fahrzeugen geblendet, dass sie die Fußgängerin nicht erkannte, mit ihrem Fahrzeug erfasste und zu Fall brachte. Die 28-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Simone Unger, Pressestelle

