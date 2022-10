Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Brand in Wohnhaus

Birkenfeld (ots)

Zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte kam es am Sonntag um 16.42 Uhr im Kirchweg. Die Bewohner des betroffenen Wohnhauses wurden zunächst durch Brandgeruch aus dem Keller auf die drohende Gefahr aufmerksam. Als sie dann in den Kellerräumen nach dem Rechten sahen, drang bereits aus einem Raum Rauch. Alle Bewohner des Hauses mussten sich zu ihrer Sicherheit unverzüglich ins Freie begeben. Als die Feuerwehrkräfte in dem Wohnhaus in Einsatz gingen, stellten sie bereits offene Flammen fest. Die Feuerwehr konnte den Brand im Haus nach kurzer Zeit löschen. Das Haus ist aktuell jedoch aufgrund des Brandschadens nicht mehr bewohnbar. Personen wurden durch den Brand glücklicherweise nicht verletzt, jedoch wird der entstandene Schaden auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang noch nicht abschließend geklärt und bedarf weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell