Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Wohnhaus

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben sich zwischen Donnerstag und Freitag gewaltsam Zugang zu einem Wohnanwesen im Stadtteil Dillweißenstein verschafft.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 8:30 Uhr und Freitag 8:30 Uhr in das Wohnhaus in der Straße "Am Nagoldhang" ein. Sie gelangten über ein Fenster in das Innere und durchwühlten dort Zimmer und Schränke. Dort entwendeten sie Gegenstände in bislang unbekannter Höhe. Der von den Unbekannten verursachte Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100 Euro.

Hinweisgeber zum Einbruch werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell