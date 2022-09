Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung; Führerschein weg

Pforzheim (ots)

Die Kontrolle über sein Auto verloren hat am frühen Mittwochmorgen ein mutmaßlich alkoholisierter 23-jähriger Dacia-Fahrer auf der Kreisstraße 4567 bei Heimsheim.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 23-Jährige gegen 5 Uhr die Kreisstraße 4567 von Heimsheim kommend in Fahrtrichtung Malmsheim. Kurz nach der dortigen starken Rechtskurve kam er mit den linken Reifen von der Fahrbahn ab, übersteuerte und kam im Gefälle nach rechts von der Fahrbahn ab. In Folge dessen überschlug sich das Auto und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Dacia-Fahrer befand sich allein im Fahrzeug und konnte dieses offenbar leicht verletzt eigenständig verlassen. Der Verunfallte wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein anschließend durchgeführter Alkoholvortest durch die eingesetzten Polizeibeamten ergab bei dem 23-Jährigen einen Wert von etwa 1,5 Promille. Daraufhin wurde bei ihm zur Beweissicherung eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt.

Das Fahrzeug vom Unfallverursacher war nicht mehr fahrbereit.

Der Führerschein des 23-Jährigen wurde einbehalten und es erwartet ihn nun eine Strafanzeige.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell