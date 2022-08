POL-Pforzheim: (Pforzheim) Pforzheim - Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Pforzheim (ots) - Die Räumlichkeiten eines Trägers der Jugendhilfe sowie drei Gaststätten sind in den vergangenen Tagen in Pforzheim von noch unbekannten Tätern heimgesucht worden. Die Einbrecher drangen im Zeitraum zwischen Donnerstag und Dienstag gewaltsam in die Räumlichkeiten der Jugendeinrichtung in der ...

mehr