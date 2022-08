POL-Pforzheim: (FDS) Klosterreichenbach - Diebe haben es auf Alkohol abgesehen

Pforzheim (ots) - Zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh sind Vandalen in eine Realschule im Ortsteil Buckenberg eingebrochen und haben dort ihr Unwesen getrieben. Bislang Unbekannte rissen zwischen 14:00 Uhr und 05:10 Uhr die Seitentür der Turnhalle aus der Verankerung und gelangten so in die Sporthalle. Hier durchwühlten sie alle Aufbewahrungsschränke und verteilten die Sportgeräte wahllos in der Sporthalle. Im ...

