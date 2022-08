POL-Pforzheim: (Landkreis Karlsruhe) Karlsbad - Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesautobahn 8

Freudenstadt (ots) - Noch unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Firma in Freudenstadt-Sulzau eingedrungen. Die Einbrecher hebelten im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in die Büroräume des in der Jaspisstraße befindlichen Betrieb. Dort durchsuchten sie mehrere Büros und erbeuteten Bargeld. Danach ...

mehr