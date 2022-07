Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Gechingen - Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugen gesucht!

Am heutigen Samstag um 8.52 Uhr kam es an der Kreuzung Calwer Straße / Althengstetter Straße zu einem Zusammenstoß zweier PKW. An der Örtlichkeit wurde gestern eine Behelfs-Wechsellichtzeichenanlage aufgestellt. Ein 58jähriger aus dem Landkreis Calw fuhr mit einem weißen FIAT-Lieferwagen auf der Calwer Straße in Richtung Deufringen, und ein 31jähriger aus dem Landkreis Böblingen befuhr mit einem blauen Ford Fiesta die Althengstetter Straße in Richtung Althengstett. Beide fuhren zeitgleich in die Kreuzung ein, so dass es zur Kollision kam. Die Insassen blieben unverletzt, es entstand Sachschaden von ca. 5000 Euro. Bezüglich des Rotlichts an der Wechsellichtzeichenanlage gibt es gegensätzliche Angaben. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang können eventuell der Führer eines grauen SUV oder Besucher der naheliegenden Bäckerei machen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Calw unter 07051 161-3511 zu melden.

