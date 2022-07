Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Drei Personen bei Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße 294 schwer verletzt

Birkenfeld (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der B 294 bei Birkenfeld sind drei Personen schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 80-jährige VW Golf Fahrerin auf der B 294 von Pforzheim kommend in Richtung Birkenfeld. Nach Aussagen weiterer Verkehrsteilnehmer sei die 80-Jährige aus bislang nicht bekannter Ursache nach links auf den gegnerischen Fahrstreifen geraten und kollidierte hierbei mit einer 31-jährigen VW up Fahrerin, welche die Bundesstraße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Der VW up geriet infolge des Aufpralls über den Bordstein in den angrenzenden unbefestigten Seitenstreifen. Die 31-Jährige und ihre 58-jährige Beifahrerin wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug gerettet. Durch den Unfall wurde die 31-Jährige schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ihre 58-jährige Beifahrerin sowie die 80-jährige Golf-Fahrerin wurden bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallstelle war bis zum jetzigen Zeitpunkt noch gesperrt. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell