Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen - Haftrichter ordnet Untersuchungshaft an

Pforzheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Nach einem Einbruch in ein Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft am Samstagabend in Pforzheim-Brötzingen ist ein mutmaßlicher Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden.

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Straße Am Mühlkanal in Pforzheim verständigte gegen 23:40 Uhr die Polizei, da in dem Markt ein Alarm ausgelöst wurde. Das Gebäude wurde daraufhin von mehreren Polizeistreifen umstellt und von Einsatzkräften durchsucht. Ein Polizeihubschrauber befand sich auch im Einsatz. Die Beamten nahmen im Gebäude einen 25-jährigen Mann fest, welcher im Verdacht steht, in den Supermarkt eingebrochen zu sein. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde durch den mutmaßlichen Täter Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro zum Abtransport bereitgelegt. Der durch die Tat entstandene Sachschaden wird derzeit auf zirka 1.000 Euro geschätzt. Ein Alkoholvortest ergab bei dem 25-Jährigen knapp zwei Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurde der 25-Jährige am Sonntag dem Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim -

Jürgen Wagensommer, Polizeipräsidium Pforzheim - Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell