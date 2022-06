Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Nach Raub am Marktplatz: Zeugen gesucht

Freudenstadt (ots)

Zeugen sucht die Kriminalpolizei nach einem Raub, der sich am Samstagnachmittag in Freudenstadt am Marktplatz ereignet hat.

Nach Stand der Ermittlungen wurde gegen 17 Uhr beim Servieren in einem Lokal beziehungsweise in dessen Außenbereich einer Bedienung der Geldbeutel gewaltsam entwendet. Hierbei stürzte auch ein volles Tablett zu Boden. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Ampelanlage Stuttgarter Straße und von dort weiter in Richtung Kasernenplatz, Lange Straße. Während der Flucht schloss sich ihm ein zweiter Mann an. Als diese bemerkten, dass sie verfolgt werden, trennten sich die beiden Täter.

Beide werden beschrieben als etwa 20 bis 25 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und jeweils dunkel gekleidet. Die Flüchtigen sollen ein südosteuropäisches Aussehen gehabt haben.

Die Kriminalpolizei in Freudenstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die von den Geschehnissen etwas mitbekommen haben oder Hinweise auf die Täter oder deren weiteren Fluchtweg geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell